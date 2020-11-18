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إقتصاد
بيان لنقابة الدواجن عن اسعار الدجاج مع ارتفاع سعر الدولار
Lebanon 24
18-11-2020
|
12:24
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طمأن أمين سر نقابة الدواجن في لبنان وليم بطرس، الى أن "أسعار الدجاج ستبقى مستقرة ولن تشهد ارتفاعا على الرغم من معاودة صعود سعر صرف الدولار"، مشيرا الى ان "تسعيرة الفروج ومقتطعاته مبنية على سعر صرف 7500 ليرة".
وأكد بطرس في بيان أن "منتجي الدجاج التزموا الأسعار المحددة في الاتفاق بين النقابة ووزارتي الاقتصاد والزراعة منذ اليوم الأول للقرار، وقد لمسنا ازديادا في الالتزام مع مرور الوقت".
ولفت إلى أن "لدى مزارعي البيض مطالب تتعلق بالتسعير فسعر البيض لا ينخفض بسرعة اذ ان انتاجه يتطلب ستة أشهر على الاقل خلافا لإنتاج الفروج الذي يستغرق وقتا أقل".
وشدد على ان "الحل الوحيد لمسألة البيض هو بمتابعة دعم صيصان البياض والامهات والاعلاف حتى يزداد انتاج البيض ويغطي حاجة السوق المحلية"، لافتا الى ان "مزارع البيض كما الفروج موجودة انما اغلق نصفها تقريبا نتيجة التهريب من سوريا، فلبنان كان بلدا مصدرا للبيض قبل اقفال المعابر البرية".
وأكد أن "لا حاجة لاستيراد منتجات الدجاج مع ارتفاع الانتاج اللبناني، وخصوصا بعد استقدام بيض تفقيس بالطائرات"، كاشفا أن "مزارع القطاع موجودة أصلا، انما اقفل المئات منها نتيجة الخسائر الكبيرة للمزارعين".
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