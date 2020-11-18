الدولار يواصل الارتفاع الجنوني.. بلغ الـ8000 ليرة وأكثر!

يشهد السوق ارتفاعاً ملحوظاً في سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، بعدما كان قد إنخفض الى حدود الـ6800 قبل اسبوع فقط. ومنذ مساء امس والدولار يرتفع حتى بلغ حتى ظهر اليوم الاربعاء 8050 ليرة لدى بعض الصرافين في السوق السوداء. وكان قد سجل حتى صباح الاربعاء 7900 ليرة للشراء و 7950 للمبيع في السوق السوداء.