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إقتصاد
تعميم لجمعية المصارف حول استيراد المستلزمات الطبية.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
18-11-2020
|
19:31
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صدر عن اللجنة المخولة معالجة المشكلات والعراقيل المتعلقة بالمستشفيات والجيش اللبناني والقوى الأمنية والجهات الضامنة ما يلي:
إستناداً لما تم الإتفاق عليه في الإجتماع الذي عقد في وزارة الدفاع الوطني، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر وبحضور المعنيين من وزارتي الإقتصاد والصحة ونقابات المستشفيات والأطباء وشركات التأمين والأدوية والمستلزمات الطبية وممثلين عن الجيش والقوى الأمنية وتعاونيات الدولة، وبعد التوافق على جملة أولويات لمعالجتها وتحديدا البند المتعلق بـ:
- "التواصل مع جمعية المصارف لحثهم على عدم إلزام شركات إستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية بتأمين 15% من فاتورة الإستيراد كأموال طازجة frech money"
وعقب التواصل مع جمعية المصارف عملت الجمعية وبرئاسة رئيسها سليم صفير على بت هذا البند بالإتفاق مع مصرف لبنان، وأصدرت التعميم رقم 229 -2020 المتعلق بالإعتمادات المستندية لمستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية، دعت فيه المصارف الى عدم الطلب الى أصحاب العلاقة توفير نسبة 15% نقداً بالعملات الأجنبية، بل قيد المبلغ على حساب العميل بالعملات لديهم إن وجد أو قبول تحويله من مصرف آخر الى مصرف أو أن يوفره العميل بواسطة شيك بالعملات يضعه في حسابه المصرفي".
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