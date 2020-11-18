إقتصاد

هكذا أقفل سعر صرف الدولار مساء اليوم

Lebanon 24
18-11-2020 | 23:04
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أقفل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم الإربعاء، على ارتفاع جديد تراوح ما بين 8100 ليرة و 8200 ليرة للدولار الواحد.

وسجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الإربعاء، ما بين 7900 ليرة و8000 ليرة للدولار الواحد.
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