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إقتصاد
هكذا أقفل سعر صرف الدولار مساء اليوم
Lebanon 24
18-11-2020
|
23:04
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أقفل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم الإربعاء، على ارتفاع جديد تراوح ما بين 8100 ليرة و 8200 ليرة للدولار الواحد.
وسجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الإربعاء، ما بين 7900 ليرة و8000 ليرة للدولار الواحد.
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