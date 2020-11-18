هكذا أقفل سعر صرف الدولار مساء اليوم

أقفل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم الإربعاء، على ارتفاع جديد تراوح ما بين 8100 ليرة و 8200 ليرة للدولار الواحد.



وسجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الإربعاء، ما بين 7900 ليرة و8000 ليرة للدولار الواحد.