إقتصاد

أزاح زوكربيرغ من المنصب.. تعرّفوا إلى أغنى ثالث رجل في العالم وحجم ثروته

Lebanon 24
19-11-2020 | 12:00
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أظهرت بيانات وكالة "بلومبرغ" أن رجل الأعمال الأميركي، إيلون ماسك، بات ثالث أغنى رجل في العالم، حيث أزاح مارك زوكربيرغ مؤسس "فيسبوك" من هذا المنصب.

ونمت ثروة ماسك أمس الأربعاء بمقدار 10.2 مليار دولار إلى 120 مليار دولار، وذلك في ظل ارتفاع سهم شركة السيارات الكهربائية "تسلا"، التي يديرها ويمتلك حصة فيها.

وبات زوكربيرغ في المركز الرابع، حيث تراجعت ثروته أمس بواقع مليار دولار، وبلغت ثروته 103 مليارات دولار.

وارتفع سهم شركة "تسلا" بعد الإعلان عن إدراج الشركة في مؤشر "ستاندرد آند بورز 500"، وهو مؤشر لأكبر 500 شركة في الولايات المتحدة.

ويتوقع أن تكون "تسلا" واحدة من أكثر 10 شركات قيمة في المؤشر عندما تنضم إليه في 21 كانون الأول المقبل.
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