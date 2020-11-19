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إقتصاد
وزني بحث في موضوع تدقيق حسابات الضمان مع يمين وكركي
Lebanon 24
19-11-2020
|
13:56
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استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال د. غازي وزني وزيرة العمل في حكومة تصريف الأعمال لميا يمين والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي في حضور مدير المالية العام بالوكالة جورج معراوي. خلال الاجتماع، تم البحث في موضوع تدقيق حسابات الضمان وجميع المؤسسات العامة، تمويل مستحقات الضمان وتحفيز المستشفيات على استقبال مرضى كورونا المضمونين وموضوع موازنة العام 2021 وكيفية ادراج مواد تساعد القطاع الاقتصادي وتقديم تحفيزات له.
وعد الوزير وزني بدفع مبلغ 50 أو75 مليار لصندوق الضمان مطلع الأسبوع القادم، علماً أنه منذ العام 2015 وحتى تاريخه لم يتم تسديد سوى 50 مليار ليرة صُرفت في 16/10/2020
أما في ما يتعلق بتدقيق حسابات الضمان، فقد أودعت الوزيرة يمين الوزير وزني نسخة معدلة عن دفتر الشروط الذي وضعته وزارة المالية والذي طوّرته إدارة الضمان الاجتماعي لدراسته.
وقال كركي بأنه تم اتخاذ القرار أمس بزيادة تعرفة غرف الكورونا إلى 200 ألف ليرة لليوم الواحد للغرف العادية في المستشفيات الخاصة والحكومية و400 ألف ليرة لغرفة العناية الفائقة.
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