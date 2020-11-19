المركزي التركي يرفع الفائدة إلى 15%.. وصعود سعر صرف الليرة!





جاء ذلك، في بيان صدر اليوم الخميس، عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، في العاصمة أنقرة، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.



وأوضح البيان أنّه تقرر رفع سعر الفائدة بمقدار 475 نقطة أساس، من 10.25 إلى 15%، لإعادة تأسيس عملية خفض التضخم ودعم استقرار الليرة.



وأكد أنّه سيتم الحفاظ على الموقف النقدي الصارم بحزم حتى يتم تحقيق انخفاض مستدام في التضخم خلال الفترة المقبلة. أعلن المصرف المركزي التركي، رفع أسعار الفائدة من 10.25 إلى 15%، على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع.جاء ذلك، في بيان صدر اليوم الخميس، عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، في العاصمة أنقرة، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.وأوضح البيان أنّه تقرر رفع سعر الفائدة بمقدار 475 نقطة أساس، من 10.25 إلى 15%، لإعادة تأسيس عملية خفض التضخم ودعم استقرار الليرة.وأكد أنّه سيتم الحفاظ على الموقف النقدي الصارم بحزم حتى يتم تحقيق انخفاض مستدام في التضخم خلال الفترة المقبلة.



وأضاف: "إنشاء بيئة تضخم منخفضة بشكل دائم سيؤثر إيجابيا على الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي".





وشدد البيان على أنّ المركزي التركي سيحقق هدفه الرئيسي في الحفاظ على استقرار الأسعار واستمراريته من خلال تطبيق مبادئ الشفافية والقدرة على التنبؤ والمساءلة. وأشار إلى أن القيود الجزئية المفروضة بسبب "كورونا" تزيد من حالة عدم اليقين في النشاط الاقتصادي وخاصة قطاع الخدمات.وشدد البيان على أنّ المركزي التركي سيحقق هدفه الرئيسي في الحفاظ على استقرار الأسعار واستمراريته من خلال تطبيق مبادئ الشفافية والقدرة على التنبؤ والمساءلة.

تزامناً، صعد سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، اليوم الخميس، بعدما قرار المركزي التركي رفع سعر الفائدة بواقع 475 نقطة أساس إلى 15%.



وبحلول الساعة 14:05 بتوقيت غرينيتش، جرى تداول العملة التركية عند 7.633 ليرة للدولار، وبذلك تكون العملة الأميركية قد تراجعت بنسبة 1%.



وظلت الليرة التركية في نطاق 7.7-7.8 ليرة طيلة معظم الأسبوع الحالي، وانخفضت العملة بنسبة 24% منذ بداية العام.



