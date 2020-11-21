21
o
بيروت
24
o
طرابلس
17
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
18
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم السبت
Lebanon 24
21-11-2020
|
08:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليومي السبت والاحد في 21 و22/11/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.
مواضيع ذات صلة
احتياطي الدولار.. إليكم ما كشفه مسؤول بمصرف لبنان
Lebanon 24
احتياطي الدولار.. إليكم ما كشفه مسؤول بمصرف لبنان
21/11/2020 14:15:01
21/11/2020 14:15:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أيها اللبنانيون.. الدولار سيشهد قفزة كبيرة وسعره يرتفع!
Lebanon 24
أيها اللبنانيون.. الدولار سيشهد قفزة كبيرة وسعره يرتفع!
21/11/2020 14:15:01
21/11/2020 14:15:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الطلّاب اللبنانيون في الخارج مهددون بالفصل من جامعاتهم... الدولار الطالبي السبب
Lebanon 24
الطلّاب اللبنانيون في الخارج مهددون بالفصل من جامعاتهم... الدولار الطالبي السبب
21/11/2020 14:15:01
21/11/2020 14:15:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تحويل الدولارات العالقة في المصارف اللبنانية الى عملة رقمية؟
Lebanon 24
تحويل الدولارات العالقة في المصارف اللبنانية الى عملة رقمية؟
21/11/2020 14:15:01
21/11/2020 14:15:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار
لبنان
نقابة الصرافين
تابع
الأكثر قراءة
أيها اللبنانيون.. الدولار سيشهد قفزة كبيرة وسعره يرتفع!
Lebanon 24
أيها اللبنانيون.. الدولار سيشهد قفزة كبيرة وسعره يرتفع!
23:00 | 2020-11-20
20/11/2020 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو خطير لاشتباكات حي الشراونة.. "جبهة وانفتحت"!
Lebanon 24
فيديو خطير لاشتباكات حي الشراونة.. "جبهة وانفتحت"!
22:31 | 2020-11-20
20/11/2020 10:31:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار إلى 30 ألف؟
Lebanon 24
الدولار إلى 30 ألف؟
07:00 | 2020-11-21
21/11/2020 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. هل سيتم تمديد الإقفال العام؟
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. هل سيتم تمديد الإقفال العام؟
19:08 | 2020-11-20
20/11/2020 07:08:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة فقدت زوجها.. هذا ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة فقدت زوجها.. هذا ما كشفته (فيديو)
21:00 | 2020-11-20
20/11/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
12:37 | 2020-11-21
مزارعو قمح البقاع يطالبون بضم مؤسساتهم إلى قرار الإعفاء من الإقفال
10:55 | 2020-11-21
دولار السوق السوداء يتراجع مجددا!
09:00 | 2020-11-21
احتياطي الدولار.. إليكم ما كشفه مسؤول بمصرف لبنان
08:30 | 2020-11-21
صفعة للمنظومة السياسية.. تفاصيل جديدة حول رحيل "ألفاريز"
08:00 | 2020-11-21
"قمة الرياض 2020" تنعقد اليوم في رئاسة مجموعة العشرين "الصعب".. إنّه زمن كورونا
07:30 | 2020-11-21
"الانهيار" الكبير قريب.. أرقام خيالية قد يبلغها سعر الدولار!
فيديو
أم تسلّم ابنها الفار من سجن بعبدا إلى القوى الأمنية! (فيديو)
Lebanon 24
أم تسلّم ابنها الفار من سجن بعبدا إلى القوى الأمنية! (فيديو)
12:55 | 2020-11-21
21/11/2020 14:15:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"Beats" تكشف عن أحدث سماعاتها.. هذا ما يميّزها! (فيديو)
Lebanon 24
"Beats" تكشف عن أحدث سماعاتها.. هذا ما يميّزها! (فيديو)
21:00 | 2020-11-19
21/11/2020 14:15:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أحمد زكي يتحدث عن انفصاله عن هالة فؤاد وينفعل على مفيد فوزي (فيديو)
Lebanon 24
أحمد زكي يتحدث عن انفصاله عن هالة فؤاد وينفعل على مفيد فوزي (فيديو)
21:00 | 2020-11-19
21/11/2020 14:15:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact