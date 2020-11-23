إقتصاد

"GIGGZY“.. مبادرة شبابية للحدّ من البطالة!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-11-2020 | 06:11
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في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة وبعد الازمة الكبرى التي دخل فيها لبنان منذ اكثر من سنة، ارتفعت نسبة البطالة ما دفع العديد من الشبان والشابات للبحث عن فرص عمل في الخارج وأصبحت الهجرة هي الامل الوحيد المتبقي الذي يحيا لأجله المواطن.

وبعد تفاقم الأزمة تزامنا مع تفشي وباء "كورونا" في البلاد والذي أدى الى حرمان بعض العاملين في القطاع الخاص من وظائفهم، او خضوع بعضهم امام واقع الحسم من رواتبهم بفعل الضائقة الاقتصادية التي طالت مختلف الطبقات الاجتماعية، بالاضافة الى سلسلة القرارات الصادرة عن الوزارات المختصة بهدف الحد من انتشار الفايروس واهمها الاقفال التام، كان لبعض اللبنانيين مجموعة مبادرات انسانية قامت على مبدأ التعاون من اجل تأمين فرص عمل لتخطي الازمة الراهنة، وكانت "GIGGZY"   واحدة من المبادرات التي انطلقت عبر موقع الكتروني لتتوجّه الى كل راغب في العمل الحر / Freelancer وتكون صلة وصل بينه وبين صاحب مشروع العمل.

وانطلاقاً من ايماننا بأهمية اليد الواحدة لتخطّي هذه المرحلة العصيبة، ودعماً منّا لجميع المبادرات المبنية على أساس تأمين فرص عمل للشباب للحد من انتشار البطالة والتدهور الاجتماعي، اجرى "لبنان 24 “ اتصالاً مع احد القيمين على موقع “GIGGZY” الذي أوضح لموقعنا كيفية التقدم بطلب عبر منصته الالكترونية، شارحاً الخطوات التي من الضروري ان يقوم بها كل راغب بفرصة عمل حقيقية، إذ يمكن لأي عامل حر في أي مجال كان، أن يُنشىء حساباً له يتضمن معلوماته الشخصية، مكان السكن، المهنة وأيضاً الخبرات والمهارات. وهكذا يستطيع أي صاحب مشروع أن يجده على الموقع بعد القيام بعملية الفرز بحسب: الموقع الجغرافي، الأجر، أو التقييم الذي حصل عليه العامل الحر. بعد ذلك، يتم التواصل بين الطرفين، ويقدم الموقع إرشادات عن كيفية الدفع بينهما وغيرها من إرشادات الحماية.

وأضاف، أن الموقع يتضمن عشرات المجالات المتاحة أمام الـ Freelancers كما أصحاب المشاريع بما فيها: المحاسبة والمال، التسويق، التكنولوجيا والمعلوماتية، الموسيقى والفنون، الإعلام، الترجمة والآداب، التعليم، الصحة، الرياضة، الهندسة، وغيرها من المهن الحرة.

مما لا شك فيه، ان العديد من المواقع انتهجت مساراً مشابهاً منذ تصاعد الازمة الاقتصادية في لبنان، ولكن، وبحسب GIGGZY، فإن ما يميزه عن سائر المواقع هو سرعة التواصل بين صاحب المشروع والعامل عبر البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف، كما أن خدمته مجانية إذ لا يحتفظ الموقع بأية عمولة من الطرفين.

منذ عام تقريبا والعمل من المنزل بات حاجة ملحّة، لذلك يتيح موقع GIGGZY هذه الفرصة لكل شخص لا يمانع خوض تجربة العمل Online، كما يقدم فرصة أن يظهر العامل الحر أعماله من خلال عرضها على الموقع، فيكون له اسماً في مجاله، مما يسمح ببناء شبكة علاقات مع أصحاب الشركات والعمل.

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خاص "لبنان 24"

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