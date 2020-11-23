أسباب تؤدي إلى زيادة استهلاك السيارة للوقود.. اليكم أبرزها

نشر موقع "المربع" أبرز الأسباب التي تؤدي إلى زيادة استهلاك السيارة للبنزين، اليكم أبرزها:- التحرك بالسيارة سريعاً ومن ثم التوقف بصورة فجائية يستهلك كمية كبيرة جدا من البنزين، وغالباً ما تتخطى تلك النسبة 30%.- تستهلك السيارة نسبة كبيرة من البنزين عند بداية التشغيل، لذا إذا كانت رحلتك قصيرة فمن الأفضل عدم قيادة السيارة.- تلف أو عطل في حساس الأوكسجين- تلف البواجي (شمعات الاحتراق) أو استخدام نوعية غير أصلية في حال وجود مشاكل في المحرك فإنه يستهلك كمية كبيرة من البنزين.- زيادة سرعة السيارة عن 100 كم في الساعة، فكلما زادت سرعة السيارة عن تلك السرعة 10 كيلومتر تزداد نسبة استهلاك الوقود بمعدل 10% بسبب مقاومة السيارة للهواء.- انسداد في مصفاة البنزين، وعدم تغييرها بشكل منتظم.- عطل في البخاخات.- انسداد فلتر الهواء.- عدم ضبط ضغط الإطارات، حيث أن زيادة الضغط أو نقصانه يؤدي إلى ارتفاع استهلاك البنزين.- إلغاء أو تلف ترموستات الحرارة.- الأوزان الزائدة، حيث أنه كلما زاد الوزن زاد المجهود وبالتالي زاد استهلاك البنزين.- عطل أو تلف حساس درجة حرارة المحرك أو حساس درجة حرارة مياه التبريد.- استخدام إطارات أكبر وأعرض من الوكالة.