إقتصاد

انخفاض قياسي في عدد الوافدين الأجانب إلى تركيا

Lebanon 24
23-11-2020 | 12:00
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كشفت وكالة أخبار دولية، اليوم الإثنين، عن انخفاض قياسي في عدد الزوار الأجانب الوافدين إلى تركيا، بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد في البلاد.
ونقلت وكالة "رويترز" بيانات وزارة السياحة التركية التي بينت أن عدد الزوار الأجانب الوافدين إلى تركيا انخفض بنسبة 59.4 بالمئة على أساس سنوي في تشرين الأول ليبلغ 1.74 مليون، إذ تستمر معاناة الاقتصاد للتعافي من تبعات جائحة فيروس كورونا.

وبحسب البيانات التركية فإن عدد الوافدين الأجانب انخفض في أول عشرة أشهر من عام 2020 بمقدار 72.5 بالمئة، أي نحو 11 مليون وافد.

واتخذت السلطات التركية مع ارتفاع الحالات اليومية بكورونا إجراءات جديدة شملت الحظر الجزئي نهاية الأسبوع، والعودة للتعليم عن بعد حتى نهاية العام الجاري، واقتصار عمل المطاعم على خدمات التوصيل، وإغلاق كافة صالات الرياضة والمسارح وصالات الأفراح وغيرها، إلى جانب تحديد عمل المحلات التجارية حتى الساعة الثامنة مساء.
المصدر: سبوتنيك
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