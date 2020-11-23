22
o
بيروت
23
o
طرابلس
19
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
24
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
"باركليز" يتوقع ارتفاع النفط بأكثر من 7 دولارات في 2021
Lebanon 24
23-11-2020
|
14:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
توقع بنك باركليز أن ترجئ أوبك+ زيادة أهداف الإنتاج ثلاثة أشهر حين تجتمع في وقت لاحق من الشهر الجاري. وأوضح البنك في تقرير أنه يتوقع أن يبدد استمرار دعم أوبك+ استمرارا محتملا لضعف أسعار النفط في المدى القريب إلى حد كبير.
وتوقع باركليز أن يبلغ إنتاج النفط الأميركي قرب نهاية العام القادم 11 مليون برميل يوميا، بارتفاع قليل من 10.8 مليون برميل يوميا في السابق.
وتظهر توقعاته أيضا أن يبلغ إنتاج ليبيا من الخام في المتوسط مليون برميل يوميا في العام القادم، ارتفاعا من 0.5 مليون برميل يوميا في السابق.
ويتوقع أن يبلغ سعر برنت 53 دولارا للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 50 دولارا للبرميل في 2021.
وقال إن احتمال توزيع لقاحات لكوفيد-19 سيمثل على الأرجح نقطة تغيير للعوامل الأساسية للنفط، إذ سيؤدي إلى إزاحة الضبابية بشأن آفاق الطلب بسبب التباعد الاجتماعي.
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة
إبنة عامر الفاخوري تكشف: والدي التقى عون وباسيل والجميع شجعه على العودة
Lebanon 24
إبنة عامر الفاخوري تكشف: والدي التقى عون وباسيل والجميع شجعه على العودة
21:03 | 2020-11-22
22/11/2020 09:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. إليكم سعره في السوق السوداء
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. إليكم سعره في السوق السوداء
23:07 | 2020-11-22
22/11/2020 11:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع الدولار في السوق السوداء.. إليكم التسعيرة المُتداولة
Lebanon 24
تراجع الدولار في السوق السوداء.. إليكم التسعيرة المُتداولة
08:43 | 2020-11-23
23/11/2020 08:43:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تطور بارز على خط تأليف الحكومة.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
تطور بارز على خط تأليف الحكومة.. إليكم التفاصيل
20:03 | 2020-11-22
22/11/2020 08:03:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمور ستسوء أكثر: "حزب الله" يتحصّن من الانهيار.. وتسريب رسالة إيرانية هذا مضمونها
Lebanon 24
الأمور ستسوء أكثر: "حزب الله" يتحصّن من الانهيار.. وتسريب رسالة إيرانية هذا مضمونها
09:00 | 2020-11-23
23/11/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
16:04 | 2020-11-23
بالوثيقة: لبنان الثاني عالمياً بحجم التضخم.. بين فنزويلا وزيمبابوي!
12:00 | 2020-11-23
انخفاض قياسي في عدد الوافدين الأجانب إلى تركيا
11:00 | 2020-11-23
التدقيق الجنائي المالي سقط بضربة السلطة.. والكابيتال كونترول لزوم ما لا يلزم!
10:30 | 2020-11-23
بعد توقف أعمالها منذ 10 أشهر.. شركات سياحية أردنية تغلق أبوابها وتسرّح موظفيها
08:43 | 2020-11-23
تراجع الدولار في السوق السوداء.. إليكم التسعيرة المُتداولة
08:30 | 2020-11-23
أسباب تؤدي إلى زيادة استهلاك السيارة للوقود.. اليكم أبرزها
فيديو
بفضل زلاتان.. "ميلان" ينتزع الفوز الأوّل من أرض "نابولي" منذ 10 سنوات!
Lebanon 24
بفضل زلاتان.. "ميلان" ينتزع الفوز الأوّل من أرض "نابولي" منذ 10 سنوات!
15:00 | 2020-11-23
23/11/2020 16:45:40
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية استمرت 12 ساعة.. إنقاذ فيل سقط في "مكان غريب" (فيديو)
Lebanon 24
عملية استمرت 12 ساعة.. إنقاذ فيل سقط في "مكان غريب" (فيديو)
12:00 | 2020-11-23
23/11/2020 16:45:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بفضل رونالدو.. "يوفنتوس" يجتاز عقبة "كالياري" في الدوري الإيطالي! (فيديو)
Lebanon 24
بفضل رونالدو.. "يوفنتوس" يجتاز عقبة "كالياري" في الدوري الإيطالي! (فيديو)
18:00 | 2020-11-22
23/11/2020 16:45:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact