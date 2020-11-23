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إقتصاد
أميركا قد تفقد ريادتها في سوق تكرير النفط العالمي
Lebanon 24
23-11-2020
|
18:00
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ذكرت وكالة "بلومبرغ" الأميركية، بأن الولايات المتحدة قد تفقد في العام المقبل ريادتها في سوق تكرير النفط العالمي إلى الصين، نقلا عن توقعات وكالة الطاقة الدولية.
وقالت الوكالة في تقرير لها، إن الولايات المتحدة أغلقت أكثر من مصنع لتكرير النفط نظرا لقدمها، في حين أنشأت الصين أربع مصانع جديدة، ستبلغ طاقتها الإجمالية 1.2 مليون برميل يوميا.
وانخفض الطلب العالمي على الوقود بمقدار 1.7 مليون برميل بسبب وباء فيروس كورونا الذي أثر أيضا على إنتاج النفط وتكريره.
وينعكس صعود تكرير النفط في الصين، إلى جانب بناء المصافي، التغيير في نظام الطاقة العالمي. فحققت الشركات الصينية مكاسب في أسواق الوقود الدولية.
ونقلت الوكالة عن مدير شركة "فاكت غلوبال إنرجي" ستيف سوير قوله "من المرجح أن تتفوق الصين على الولايات المتحدة في العام أو العامين المقبلين".
وعلى الرغم من نمو السريع في الصين والهند والشرق الأوسط، إلا أن الصناعة قد تستغرق سنوات للتعافي من الأضرار التي سببها فيروس "كوفيد-19".
المصدر:
سبوتنيك
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