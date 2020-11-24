إقتصاد

الذهب يهبط إلى أدنى مستوى في 4 أشهر.. هذه آخر الأسعار

Lebanon 24
24-11-2020 | 08:00
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هبطت أسعار الذهب حوالي اثنين بالمئة إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر، أثناء تعاملات أمس الاثنين بعد بيانات أفضل من المتوقع لنشاط الشركات في الولايات المتحدة.

كما عزز التفاؤل بتقدم لقاحات كوفيد-19 الآمال في تعاف اقتصادي أسرع ودفع المستثمرين للتوجه نحو الأصول عالية المخاطر.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية إلى 1834.95 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أدنى مستوى له منذ الحادي والعشرين من يوليو، قبل أن يقلص خسائره إلى 1.8 بالمئة عند 1836.71 دولار في الساعة 16.00 بتوقيت غرينتش.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2.1 بالمئة إلى 1833.30 دولار للأوقية.
المصدر: وكالات
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