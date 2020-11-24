إقتصاد

3 مطارات عربية بين الأكثر أمانا في العالم.. تعرّفوا إليها! (صور)

Lebanon 24
24-11-2020 | 17:00
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هل تخطط للسفر في ظل جائحة كورونا؟ إذا كانت إجابتك هي نعم، فأنت تُعد محظوظاً إذا تواجدت في هذه البلدان، إذ أنها تحتضن المطارات الأكثر أماناً في العالم، وفقاً لتصنيف "Safe Travel Barometer". 
وصنفت "Safe Travel Barometer"، وهي عبارة عن قاعدة بيانات شاملة حول بروتوكولات الصحة والسلامة المتعلقة بفيروس "كوفيد-19"، أكثر من 400 مطار حول العالم، وفقاً لبيان صحفي نشره موقع قاعدة البيانات.
ووفقاً لتقييم تشرين الثاني لعام 2020، حاز مطار أبوظبي الدولي "AUH" في دولة الإمارات على المركز الأول بعلامة 4.4 من 5، فيما احتل مطار دبي الدولي "DXB" المركز الثاني بعلامة 4.4 أيضاً، بينما جاء مطار حمد الدولي في قطر "4.4" في المركز الثالث بعلامة 4.4.
وتستند العلامات التي حازت عليها المطارات على تدقيق مستقل لـ29 معياراً للصحة والسلامة، إضافةً إلى المبادرات التي تسعى إلى راحة المسافرين، وتجربة المسافر الشاملة التي أعلنت عنها المطارات، والهيئات التنظيمية، والحكومية للتخفيف من قلق المسافرين وتعزيز ثقتهم.
وإليكم قائمة المطارات الـ10 الأكثر أماناً في العالم لتشرين الأول، والنقاط التي حازت عليها:
1. مطار أبوظبي الدولي - 4.4 من 5
 
2. مطار دبي الدولي - 4.4
 
 
 
3. مطار حمد الدولي - 4.4
 
4. مطار "هيثرو" - 4.4
 
5. مطار "شانغي" في سنغافورة - 4.4
 
6. مطار أثينا الدولي - 4.3
7. مطار بكين العاصمة الدولي - 4.3
 
8. مطار "بن غوريون" الدولي في دولة الاحتلال الإسرائيلي - 4.3
 
9. مطار "بوسطن لوجان" الدولي - 4.3
 
 

10. مطار "تشاتراباتي شيفاجي" الدولي - 4.3
 
 
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