تراجع كبير بالفاتورة الاستيرادية وشح في البضاعة.. النوعية ستكون مختلفة

قال نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي إن "السلع الاساسية كالسكر والأرز والحبوب واللحوم لا تزال موجودة من ضمن الاصناف المدعومة، اما الاصناف التي حذفت فهي التي حصل فيها غشّ او تلك التي لم يطلبها التجار او الصناعيون".وأضاف بحصلي في حديث لـ"صوت لبنان": "لاحظنا تراجعاً كبيراً في الفاتورة الاستيرادية عامةً وهذا يؤثر عل شح في البضاعة المستوردة لكننا بعيدون عن المجاعة، أما نوعية البضاعة فستكون مختلفة".ولفت الى أن "ترشيد السلة مهم جداً لكن لن يؤثر كثيراً على المواطن لان الاصناف الاساسية لا تزال موجودة ومدعومة".