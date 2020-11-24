إقتصاد

ارتفاع أسعار النفط 1% بعد انخفاض مخاطر انتشار "كورونا"

Lebanon 24
24-11-2020 | 10:00
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كشفت بيانات التداول النفطية، صباح اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع ملحوظ لها مسجلة أعلى مستويات لها منذ شهر آذار الماضي، نتيجة توصل دول العالم إلى لقاح لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
ونقلت وكالة "رويترز" البيانات النفطية حيث ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر شباط لخام برنت بحر الشمال بنسبة 0.89% إلى 46.45 دولارًا للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يناير بنسبة 0.89% إلى 46.47 دولارًا للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لشهر يناير للنفط الخام WTI بنسبة 0.98% إلى 43.48 دولارًا للبرميل.

قال ستيفن إينيس كبير المحللين الاستراتيجيين في أكسي للوكالة إن التقدم في تطوير اللقاح وتوزيعه يقلل المخاطر على أسواق النفط.

وأعلنت جامعة أوكسفورد البريطانية، أمس الإثنين، أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الذي طورته بالتعاون مع شركة أسترازينكا، أظهر فاعلية متوسطة تصل إلى 70.4% عند دمج بيانات اثنين من التجارب، حيث وصلت نتيجة تجربة إلى 90% وأخرى 62%.
المصدر: سبوتنيك
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