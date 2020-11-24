على أبواب فصل الشتاء.. أزمة غاز في الأفق؟

حذرّ نقيب العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته فريد زينون من مشكلة كبيرة ناتجة عن الاستهتار بمادة الغاز كوننا قادمون على فصل الشتاء.

وقال زينون في حديث لإذاعة "صوت لبنان": "هناك تقصير من قبل الحكومة ومصرف لبنان، ونحن قادمون الى فصل الشتاء ونعلم ان الغاز مادة حيوية لا يمكن الاستهتار او عدم الاهتمام بها".

وطالب المعنيين بايجاد حل "وخاصة رئيس الحكومة الذي يمكن ان يجتمع برئيس مصرف لبنان لايجاد حل وفتح اعتمادات كي لا نصل الى مشكلة اكبر".

وقال زينون: "نواجه مشكلة كبيرة اذ لا يمكننا ان نستعمل الاحتياط، ومادة الغاز اساسية وتستخدم من قبل جميع اللبنانيين للتدفئة للطبخ ولتسخين المياه".