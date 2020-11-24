إقتصاد

بينهم مدراء ومسؤولون.. شركة كبيرة تنوي التخلي عن 2000 عامل

Lebanon 24
24-11-2020 | 12:00
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أعلنت شركة "دانون" الفرنسية للصناعات الغذائية أنها تنوي التخلي عن نحو 2000 عامل في مختلف فروعها بفرنسا والخارج من أجل "تسهيل" شؤونها التنظيمية وتيسير العودة لتحقيق النمو.

وأوضحت الشركة أنها ستتخلى في فروعها الفرنسية عن نحو "400 إلى 500" عامل، ما يعادل (ربع) إجمالي العمال الذين سيفقدون وظائفهم، وسوف يكون معظمهم من أصحاب المسؤوليات داخل الشركة كالمدراء ومسؤولي التسيير.


يأتي قرار الشركة العملاقة في ظل التداعيات الاقتصادية الخطيرة لوباء كورونا على النشاطات الاقتصادية عبر العالم، والتي أدت إلى تراجع مبيعات "دانون" بشكل أثر على نتائجها.
المصدر: وكالات
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