كوريا الجنوبية تطرح 370 ألف طن من الأرز المحجوز في السوق!

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنّها ستفك الحجز عن حبوبها ليتمّ عرضها في السوق لمواجهة انخفاض إنتاج الأرز بعد موسم الأمطار الطويل في هذا العام إلى جانب الأعاصير الرئيسية.وبحسب ما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، فإنّ البلاد ستطرح ما يصل إلى 370 ألف طن من الأرز المحجوز، وفقاً لوزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية. سيتغير المبلغ المفصل حسب وضع السوق.وسيتم إطلاق الأرز بعد موسم الحصاد في مراحل مختلفة لتقليل التقلبات المحتملة في السوق.ووصل إنتاج كوريا الجنوبية من الأرز إلى 3.51 مليون طن حتى منتصف تشرين الثاني، أي أقل بـ 120 ألف طن من هدفها السنوي البالغ 3.63 مليون طن.وشهد المبلغ أيضاً انخفاضا بنسبة 6.4% عن عام 2019.ويمثل ذلك أدنى مستوى منذ عام 1968، عندما أنتجت كوريا الجنوبية 3.2 مليون طن من الأرز.وشهدت كوريا الجنوبية موسماً قياسياً من الأمطار في هذا العام، بدأ في 24 حزيران واستمر لمدة 54 يوماً في الجزء الأوسط من البلاد. كما تعرضت البلاد أيضا لأعاصير قوية، بما في ذلك "ميساك" و"هايشن"، حتى أيلول.