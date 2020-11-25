22
o
بيروت
25
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
19
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
هبة الطحين العراقية إلى الأفران.. هل يُستثمر بإنتاج الخبز أم يُستفاد منه بأمور أخرى؟
Lebanon 24
25-11-2020
|
06:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت "الأنباء الالكترومية": انشغل المواطنون في الآونة الأخيرة بأخبارٍ مفادها بيع هبة الطحين العراقية إلى الأفران، علماً أنها مخصّصة للّبنانيين الأكثر حاجة، فسارعت عندها وزارة الاقتصاد إلى إصدار بيان أوضحت فيه، "أن الهبة تُستعمل في إنتاج ربطة الخبز، ما سمح بالحفاظ على سعرها"، أما لجهة الأفران، "فهي تتحمل كلفة التفريغ والنقل والتخليص فقط"، حسب ما ورد في بيان الوزارة.
وفي هذا المجال، أشاد رئيس جمعية المستهلك زهير برّو في اتصالٍ مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية بمساهمة الأفران، وتحمّلها كلفة التفريغ والنقل والتخليص، لافتاً إلى "عدم ورود أي شكوى للجمعية لجهة بيع أو سرقة الهبة المذكورة".
إلّا أن برو سأل عن "مصير هذا الطحين بعد استلامه من قِبل الأفران، فهل يُستثمر في إنتاج الخبز؟ أم تتم الاستفادة منه في أمور أخرى، كصناعة قوالب الحلوى والكعك وغيرها من المنتجات؟ علماً أن الهدف من توزيع الهبة على الأفران هو الحفاظ على سعر ربطة الخبز في ظل ارتفاع أسعار الطحين عالميا".
وقد شدّد برو على، "ضرورة مراقبة الوزارات المختصّة لعملية التوزيع، كما ومراقبة الأفران للتأكد من عدم الاستيلاء على الهبة، وبالتالي عدم استفادة المواطنين".
المصدر: الانباء الإلكترونية
تابع
الأكثر قراءة
صدور القرار الظنّي بحقّ زوج الفنانة نانسي عجرم.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
صدور القرار الظنّي بحقّ زوج الفنانة نانسي عجرم.. إليكم التفاصيل
13:59 | 2020-11-24
24/11/2020 01:59:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن مرتكب جريمة بشري.. وهذا ما كشفه المختار
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن مرتكب جريمة بشري.. وهذا ما كشفه المختار
11:01 | 2020-11-24
24/11/2020 11:01:47
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر الدولار يتراجع في السوق السوداء.. كم بلغ مساء اليوم؟
Lebanon 24
سعر الدولار يتراجع في السوق السوداء.. كم بلغ مساء اليوم؟
22:24 | 2020-11-24
24/11/2020 10:24:51
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجعة تهزّ بلدة فتري.. جائحة "كورونا" تنهي حياة شاب في مقتبل العمر!
Lebanon 24
فاجعة تهزّ بلدة فتري.. جائحة "كورونا" تنهي حياة شاب في مقتبل العمر!
21:21 | 2020-11-24
24/11/2020 09:21:24
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال كبير في طرابلس.. والجيش يتدخل
Lebanon 24
إشكال كبير في طرابلس.. والجيش يتدخل
18:43 | 2020-11-24
24/11/2020 06:43:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
10:00 | 2020-11-25
للمسافرين بزمن كوفيد 19.. تعرّفوا إلى "باسبور كورونا"
09:48 | 2020-11-25
المشكلة تكبر على ابواب الشتاء.. شركات استيراد الغاز بدأت بالتقنين!
09:42 | 2020-11-25
الدولار يواصل ارتفاعه.. هكذا افتتحت السوق السوداء
08:30 | 2020-11-25
إيلون ماسك ثانيا في قائمة "بلومبرغ" للأغنى في العالم.. ما حجم ثروته؟
08:27 | 2020-11-25
ارتفاع أسعار المحروقات.. اليكم القائمة الجديدة
08:08 | 2020-11-25
سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم الأربعاء
فيديو
سانا: عدوان إسرائيلي على جنوب القنيطرة.. والدفاعات السورية تتصدى (فيديو)
Lebanon 24
سانا: عدوان إسرائيلي على جنوب القنيطرة.. والدفاعات السورية تتصدى (فيديو)
07:24 | 2020-11-25
25/11/2020 10:12:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"إنتل" تكشف عن أحدث حواسبها.. إليكم خصائصه! (فيديو)
Lebanon 24
"إنتل" تكشف عن أحدث حواسبها.. إليكم خصائصه! (فيديو)
18:00 | 2020-11-24
25/11/2020 10:12:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أب يحتجز أطفاله كرهائن في سان بطرسبورغ الروسية!
Lebanon 24
أب يحتجز أطفاله كرهائن في سان بطرسبورغ الروسية!
15:30 | 2020-11-24
25/11/2020 10:12:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact