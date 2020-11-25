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إقتصاد
إيلون ماسك ثانيا في قائمة "بلومبرغ" للأغنى في العالم.. ما حجم ثروته؟
Lebanon 24
25-11-2020
|
08:30
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احتل إيلون ماسك رئيس شركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، المرتبة الثانية في ترتيب أغنى الناس في العالم وفقا لتصنيف وكالة "بلومبرغ".
مع ارتفاع قيمة أسهم "تسلا" في البورصة، ازدادت ثروة ماسك بمقدار 7.2 مليار دولار، لتصل إلى حوالي 128 مليار دولار، وهو ما جعله يتقدم على بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت. وجاء في المركز الأول في القائمة، مؤسس شركة "أمازون" جيف بيزوس (182 مليار دولار).
ووفقا لحسابات "بلومبرغ"، نمت ثروة ماسك، بنحو 100 مليار دولار خلال الأشهر الـ12 الماضية. وتؤكد الوكالة، أنه لم يتمكن أي من بين أغنى 500 شخص في العالم في القائمة، من زيادة رأس مالهم بهذه السرعة. في يناير الماضي، كان ماسك يشغل المرتبة 35 في تصنيف "بلومبرغ".
السبب الرئيسي في زيادة ثروة ماسك، كان النمو السريع لرسملة "تسلا"- في يناير من هذا العام ، كانت أقل من 100 مليار دولار، والآن تقدر بنحو 500 مليار دولار.
المصدر:
وكالات
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