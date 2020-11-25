للمسافرين بزمن كوفيد 19.. تعرّفوا إلى "باسبور كورونا"

يجهز الاتحاد الدولي للنقل الجوي "IATA" تطبيقا للهواتف المحمولة، حيث سيثبت التطبيق خلو المسافر من فيروس كورونا وتلقيه لقاح كورونا.وستعرض بطاقة "Travel Pass" نتائج الاختبار مع دليل على التطعيم، بالإضافة إلى سرد قواعد الدخول التي تضعها كل دولة، وسيرتبط التطبيق أيضا بنسخة إلكترونية من جواز سفر حامله لإثبات هويته.وقال الاتحاد، إن برنامج اختبار التطبيق سيبدأ مع شركة الخطوط الجوية البريطانية هذا العام، قبل الوصول إلى أجهزة "آبل" في الربع الأول من العام المقبل وأجهزة "أندرويد" في نيسان، حيث سيتمكن المسافرون من مشاركة حالتهم مع سلطات الحدود، أو تقديم رمز الاستجابة السريع للمسح الضوئي.