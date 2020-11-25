إقتصاد

ارتفاع أسعار المحروقات.. اليكم القائمة الجديدة

Lebanon 24
25-11-2020 | 08:27
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ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان 100 ليرة وسعر صفيحة البنزين 98 اوكتان 400 ليرة وكذلك الديزل 500 ليرة، بينما إرتفع سعر الغاز 500 ليرة.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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لبنان

بنزين

محروقات

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