المشكلة تكبر على ابواب الشتاء.. شركات استيراد الغاز بدأت بالتقنين!

أطلقت نقابة مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي في بيان صرخة لإبلاغ "المسؤولين المعنيين بتأمين مادة الغاز الى لبنان ان الازمة بدأت تكبر على ابواب فصل الشتاء، وبدأت شركات الاستيراد بتقنين هذه المادة، لان مصرف لبنان لم يؤمن الاعتمادات المطلوبة، وهذا يبشر بانقطاع الغاز في البلد".وناشدت رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزارة الطاقة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان "يرحموا هذا الوطن وشعبه واقتصاده من المعاناة اليومية".