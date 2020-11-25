هذا معدل أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر تشرين الاول

أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، أن "الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك في لبنان سجل لشهر تشرين الاول 2020 ارتفاعا قدره 3,89% بالنسبة لشهر ايلول 2020، كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:





" ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 4,85 %

" ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 3,67 %

" ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 3,97 %

" ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 3,46 %

" ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 3,78 %

" ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 4,39 %



مع العلم أن مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر تشرين الاول 2020 سجل ارتفاعا وقدره 136,80% بالنسبة لشهر تشرين الاول 2019.