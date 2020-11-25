إقتصاد

وضع 3 ملايين طابع في التداول من فئة الـ250 ليرة

Lebanon 24
25-11-2020 | 13:50
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أعلنت وزارة المالية أنه تم اليوم وضع 3 مليون و300 ألف طابع مالي في التداول من فئة الـ 250 ليرة.
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أعلنت وزارة المالية أنه تم اليوم وضع 3،300،000 طابع مالي في التداول من فئة ال 250 ليرة
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وزارة المالية

طابع

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