انطلاق مشروع زراعة الثوم في سهول القاع... إليكم التفاصيل!

إنطلق في سهول القاع اليوم، مشروع زراعة الثوم، بتمويل من منظمة العمل الدولية، وتنفيذ "مؤسسة رينيه معوض" وبلدية القاع.

وأوضح رئيس البلدية بشير مطر أن "المشروع يهدف إلى زراعة حوالي مئة وخمسين دونما ويستفيد منه زهاء خمسة وسبعين مزارعا، ليصار لاحقا إلى توزيع المنتج بين المزارع والبلدية التي توزع حصتها على المحتاجين والفقراء".

وأشار الى أن هذا النشاط "تزامن مع الاحتفال بذكرى الاستقلال"، مؤكدا أن "الاستقلال ارض وشعب وتنمية واقتصاد منتج".