العملة الرقمية الأشهر تعود بقوة.. بتكوين تصعد فوق 19 ألف دولار لأول مرة في 3 سنوات

بلغت بتكوين 19 ألف دولار أمس الثلاثاء للمرة الأولى في 3 سنوات تقريبا، وهي قريبة من بلوغ أعلى مستوياتها على الإطلاق عندما يقل قليلا عن 20 ألف دولار.ويعزو مطلعون أسباب الارتفاع إلى عودة السيولة للاستثمارات عالية المخاطرة، بعيدا عن الملاذات الآمنة كالذهب الذي سجل اليوم أدنى مستوياته في 4 أشهر.وبلغ سعر وحدة بتكوين عند منتصف جلسة الثلاثاء 19.021 ألف دولار، صعودا من التعاملات المسائية الاثنين البالغة 18.6 ألف دولار.وزادت أكثر العملات المشفرة رواجا في العالم حوالي 160% هذا العام بدعم من طلب على الأصول مرتفعة المخاطر، وسط إجراءات تحفيز مالي ونقدي غير مسبوقة، وإقبال على الأصول التي تعتبر مقاومة للتضخم، وتوقعات بأن العملات المشفرة ستحظى بقبول واسع النطاق.وربحت بتكوين أكثر من 37% في تشرين الثاني الحالي وحده، وكانت قيمتها قد انخفضت بنسبة 50% في بداية وباء كورونا منتصف آذار الماضي إلا أنها انطلقت في مرحلة تعاف مستمر.ويبلغ عدد الوحدات المتداولة من بتكوين في السوق العالمي حتى منتصف جلسة الثلاثاء 18 مليونا و552 ألف وحدة من أصل 21 مليونا إجمالي عدد الوحدات المتاحة للبيع والتداول.وبلغت القيمة السوقية للوحدات المتداولة حتى اليوم 351 مليار دولار، بحسب شاشة عرض تداول الوحدة على منصات البيع الرقمية.وكانت بتكوين سجلت أعلى مستوى تاريخي لها بقيمة سوقية بلغت 19.7 ألف دولار للوحدة الواحدة في نهاية 2017، بدأت بعدها رحلة هبوط حادة ووصلت إلى 3500 دولار مطلع العام الماضي.ولا تملك العملات الافتراضية رقما متسلسلا، ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت دون وجود فيزيائي لها.