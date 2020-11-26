19
o
بيروت
16
o
طرابلس
14
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
16
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم الخميس
Lebanon 24
26-11-2020
|
08:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الخميس 26/11/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.
مواضيع ذات صلة
خبير اقتصادي ينصح اللبنانيين: لا تبيعوا الدولار.. والاّ "الشحشطة"
Lebanon 24
خبير اقتصادي ينصح اللبنانيين: لا تبيعوا الدولار.. والاّ "الشحشطة"
26/11/2020 11:36:46
26/11/2020 11:36:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بري عن ترميم مجلس النواب بعد انفجار 4 آب: "الشركات بدها تفوتر بالدولار ونحنا ما رح نقبل" وانا مصرّ ان تقدم عروض التخمين والصيانة والترميم بالليرة اللبنانية
Lebanon 24
بري عن ترميم مجلس النواب بعد انفجار 4 آب: "الشركات بدها تفوتر بالدولار ونحنا ما رح نقبل" وانا مصرّ ان تقدم عروض التخمين والصيانة والترميم بالليرة اللبنانية
26/11/2020 11:36:46
26/11/2020 11:36:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل خطيرة.. السوق السوداء تبتلع الاقتصاد: تجارة الشيكات تنشط بالدولار والليرة
Lebanon 24
تفاصيل خطيرة.. السوق السوداء تبتلع الاقتصاد: تجارة الشيكات تنشط بالدولار والليرة
26/11/2020 11:36:46
26/11/2020 11:36:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الليرة اللبنانية ترتقي إلى مصاف الدولار وتدخل السوق السوداء بسعر صرف ثانٍ
Lebanon 24
الليرة اللبنانية ترتقي إلى مصاف الدولار وتدخل السوق السوداء بسعر صرف ثانٍ
26/11/2020 11:36:46
26/11/2020 11:36:46
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار
لبنان
الليرة
اقتصاد
تابع
الأكثر قراءة
برق ورعد وثلوج.. منخفض جوي آتِ بهذا الموعد فاستعدوا
Lebanon 24
برق ورعد وثلوج.. منخفض جوي آتِ بهذا الموعد فاستعدوا
12:52 | 2020-11-25
25/11/2020 12:52:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو عن "فضيحة" تخلي عادل كرم عن ابنه.. وسام حنا يخرج عن صمته ويرد
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو عن "فضيحة" تخلي عادل كرم عن ابنه.. وسام حنا يخرج عن صمته ويرد
15:00 | 2020-11-25
25/11/2020 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يسجل ارتفاعا جديداً.. إليكم تسعيرة السوق السوداء
Lebanon 24
الدولار يسجل ارتفاعا جديداً.. إليكم تسعيرة السوق السوداء
09:20 | 2020-11-26
26/11/2020 09:20:01
Lebanon 24
Lebanon 24
MEE: قآني التقى نصرالله وزار بغداد.. لبنان ليس بمنأى إذا اندلعت الحرب
Lebanon 24
MEE: قآني التقى نصرالله وزار بغداد.. لبنان ليس بمنأى إذا اندلعت الحرب
12:00 | 2020-11-25
25/11/2020 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اخطار للجيش الإسرائيلي... استعدوا لهجوم أميركي محتمل ضد إيران
Lebanon 24
اخطار للجيش الإسرائيلي... استعدوا لهجوم أميركي محتمل ضد إيران
21:15 | 2020-11-25
25/11/2020 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
11:27 | 2020-11-26
آلية لإعفاء ورثة شهداء انفجار بيروت.. اليكم التفاصيل
10:00 | 2020-11-26
وزير المالية ينفي ما جاء في بيان شركة Alvarez & Marsal.. هذا ما قاله
10:00 | 2020-11-26
كل السيناريوهات السيئة واردة.. لبنان قد يتخطى السيناريو الفنزويلي!
09:20 | 2020-11-26
الدولار يسجل ارتفاعا جديداً.. إليكم تسعيرة السوق السوداء
09:00 | 2020-11-26
ألفاريز آند مارسال تؤكد انسحابها من التدقيق الجنائي بلبنان: لم نتلق المعلومات اللازمة
08:30 | 2020-11-26
العملة الرقمية الأشهر تعود بقوة.. بتكوين تصعد فوق 19 ألف دولار لأول مرة في 3 سنوات
فيديو
ميزة تهم الملايين تصل عددا أكبر من هواتف سامسونغ
Lebanon 24
ميزة تهم الملايين تصل عددا أكبر من هواتف سامسونغ
09:00 | 2020-11-26
26/11/2020 11:36:46
Lebanon 24
Lebanon 24
سانا: عدوان إسرائيلي على جنوب القنيطرة.. والدفاعات السورية تتصدى (فيديو)
Lebanon 24
سانا: عدوان إسرائيلي على جنوب القنيطرة.. والدفاعات السورية تتصدى (فيديو)
07:24 | 2020-11-25
26/11/2020 11:36:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"إنتل" تكشف عن أحدث حواسبها.. إليكم خصائصه! (فيديو)
Lebanon 24
"إنتل" تكشف عن أحدث حواسبها.. إليكم خصائصه! (فيديو)
18:00 | 2020-11-24
26/11/2020 11:36:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact