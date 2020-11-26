إقتصاد

الدولار يتراجع.. وتحذير من انخفاض إضافي

Lebanon 24
26-11-2020 | 12:00
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تراجع الدولار اليوم، إذ دفعت بيانات اقتصادية أميركية سلبية، والتفاؤل بشأن لقاحات كورونا، المستثمرين إلى الإقبال على العملات الأكثر مخاطرة المرتبطة بالسلع الأولية والأسواق الناشئة.

وجرى تداول الجنيه الإسترليني بالقرب من أعلى مستوى في أكثر من شهرين مقابل الدولار، فيما يترقب المستثمرون تفاصيل المحادثات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع.

وسجل الدولار 1.1926 مقابل اليورو، مقتربا من أقل مستوى في أكثر من أسبوعين. وجرى تداول الجنيه الإسترليني مقابل 1.3387 دولار، وهو ما يقترب من أعلى مستوى منذ الثاني من سبتمبر الماضي. وسجل الإسترليني 89.06 مقابل اليورو.

واقترب مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، من أدنى مستوى له في أكثر من شهرين. وساد الفتور معاملات الدولار، إذ تغلق الأسواق في وقت لاحق اليوم الخميس بمناسبة عطلة عيد الشكر.

وانخفض البيتكوين، العملة المشفرة الأكثر رواجا، إلى 17895 دولارا، بعد محاولة فاشلة في تجاوز أعلى مستوياتها عند 19666 دولارا، والذي تم تسجيله في ديسمبر 2017.
المصدر: وكالات
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