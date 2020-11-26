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إقتصاد
أكثر من 2000 مؤسسة لن تستطيع فتح أبوابها مجددا!
Lebanon 24
26-11-2020
|
15:27
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غرد رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي على حساب النقابة على "تويتر": "بعد أن خسر القطاع المطعمي 50% من عدد مؤسساته، توجد اليوم أكثر من 2000 مؤسسة تتعاطى الطعام والشراب التي لن تستطيع فتح أبوابها مجددا بسبب الخسائر الفادحة والتعثر المالي، ما يهدد الآلاف من أرباب العمل والموظفين بخسارة عملهم وانضمامهم إلى صفوف العاطلين عن العمل".
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