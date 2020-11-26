إقتصاد

ماذا سيحدث للاقتصاد الإيراني في حال رفع العقوبات عنه؟

Lebanon 24
26-11-2020 | 22:00
A-
A+
Doc-P-769566-637420043096966196.jpg
Doc-P-769566-637420043096966196.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قال معهد التمويل الدولي إن الاقتصاد الإيراني قد يحقق نموا 4.4% في العام المقبل، إذا رفع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن العقوبات التي ساهمت في ركود إيراني عميق على مدى ثلاث سنوات.

وعزز فوز بايدن في انتخابات الرئاسة الأميركية فرص عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، الذي أبرمته إيران مع قوى عالمية في 2015 والذي رفعت بموجبه العقوبات الدولية والأمريكية مقابل كبح برنامج إيران النووي.

لكن من غير المرجح حدوث ذلك بين عشية وضحاها، كما تظل الاحتمالات ضبابية نظرا لأن كلا الطرفين قد يطالب بالتزامات إضافية.

وفقد الريال الإيراني نحو 50 بالمئة من قيمته مقابل الدولار في 2020 مما يعكس الضرر الاقتصادي الناتج عن اعادة واشنطن لفرض العقوبات وجائحة كورونا. لكنه اكتسب بعض القوة في نهاية أكتوبر الماضي ترقبا لفوز بايدن في انتخابات الرئاسة.

وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي في 2018 وردت إيران على ذلك بتقليص التزاماتها به.

وقال معهد التمويل الدولي إنه إذا رفعت الولايات المتحدة معظم العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران بحلول نهاية 2020 فقد ينمو الاقتصاد بنسبة 4.4 بالمئة في العام المقبل بعد انكماش متوقع بنسبة 6.1 بالمئة في 2020.

يشار إلى أن نحو 90 بالمئة من احتياطيات إيران الرسمية في الخارج مجمدة بسبب العقوبات الأميركية.

المصدر: روسيا اليوم
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
19:00 | 2020-11-26
15:27 | 2020-11-26
14:30 | 2020-11-26
14:00 | 2020-11-26
12:00 | 2020-11-26
11:27 | 2020-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website