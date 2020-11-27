شرط "غريب" لشركة طيران عالمية قبل صعود الطائرة!

أعلنت شركة طيران عالمية أنها ستشترط على أي مسافر على متن رحلاتها، مهما كانت وجهته، أن يكون قد تلقى لقاحاً مضاداً لفيروس كورونا المستجد، وأن يُثبت ذلك عبر شهادة محمولة معه قبل أن يتم السماح له بصعود الطائرة، وهو ما يُمكن أن يكشف عن التحولات التي سيشهدها قطاع الطيران والسياحة والسفر خلال الفترة القادمة.وقالت شركة طيران "كانتاس" الأسترالية، إنها لن تسمح للركاب المسافرين الى وجهات دولية بالصعود إلى الطائرة ما لم يكن لديهم دليل على أنهم قد تم تطعيمهم ضد فيروس "كوفيد 19"، بحسب ما نقلت شبكة "ناين" الاخبارية الأسترالية.وقال آلان جويس، الرئيس التنفيذي لشركة كانتاس، وهي الناقل الوطني الأسترالي، إن هذه الخطوة ستكون "ضرورة" بمجرد أن يبدأ تخفيف القيود في جميع أنحاء العالم.وأضاف أن الشركة تدرس حالياً تغيير الشروط والأحكام لضمان تلقيح جميع المسافرين الدوليين. وتابع: "بالتأكيد بالنسبة للزوار الدوليين القادمين والأشخاص الذين يغادرون البلاد، نعتقد أن هذا أمر ضروري".وأكد المدير التنفيذي للشركة أن الإعفاءات من اللقاح لأسباب طبية يجب أن تكون "السبب الوحيد" الذي يصعد فيه شخص ما على متن رحلة طيران "كانتاس" بدون شهادة تثبت تلقيه اللقاح.وأضاف جويس أن الظروف الحالية كانت أسوأ ما شهدته شركة الطيران في تاريخها الممتد 100 عام. وتابع: "تأثير كوفيد19 على جميع شركات الطيران واضح، إنه مدمر".وكانت أستراليا قد أغلقت حدودها الدولية في بداية انتشار الوباء، وفي وقت سابق من الشهر الحالي أصدرت الحكومة سياسة التطعيم الخاصة بها ، قائلة إنها ستكون مطلوبة لأي شخص يدخل أو يعود إلى البلاد.ويأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه العديد من تجارب اللقاحات نتائج التجارب الإيجابية في الأسابيع الماضية، حيث صرح القائمون على تجارب لقاح جامعة أكسفورد وأسترازينيكا أنها أثبتت فعالية بنسبة 90%، أما لقاح شركة "بي فايزر" الأميركية فيقال أنه فعال بنسبة 95% بعد أن اجتاز عدداً من اختبارات السلامة التي تسمح له بالوفاء بالمعايير المطلوبة للحصول على الترخيص اللازم لاستخدامه، ما يعني أنه يمكن طرحه قبل نهاية العام الحالي.