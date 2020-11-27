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إقتصاد
ألمانيا تخطط لديون جديدة في 2021!
Lebanon 24
27-11-2020
|
15:00
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لفت مشرعون ألمان، اليوم الجمعة، إلى أنّ ألمانيا تعتزم اقتراض 179.82 مليار يورو (حوالي 214.36 مليار دولار) في العام المقبل، وذلك في ظل أزمة فيروس "كورونا" المستجدّ.
ويعدّ هذا المبلغ يوزاي مرتَيْن تقريباً المبلغ المتوقع سابقاً، والذي كان 96 مليار دولار، إذ تمدد برلين إجراءات المساعدات للتخفيف من تأثير جائحة "كوفيد-19" على أكبر اقتصاد أوروبي.
ووافقت لجنة مشرعين معنية بالميزانية في البرلمان الألماني على الخطط في الساعات الأولى من اليوم بعد مناقشات استمرت 17 ساعة.
المصدر:
روسيا اليوم
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