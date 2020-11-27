ألمانيا تخطط لديون جديدة في 2021!

لفت مشرعون ألمان، اليوم الجمعة، إلى أنّ ألمانيا تعتزم اقتراض 179.82 مليار يورو (حوالي 214.36 مليار دولار) في العام المقبل، وذلك في ظل أزمة فيروس "كورونا" المستجدّ.ويعدّ هذا المبلغ يوزاي مرتَيْن تقريباً المبلغ المتوقع سابقاً، والذي كان 96 مليار دولار، إذ تمدد برلين إجراءات المساعدات للتخفيف من تأثير جائحة "كوفيد-19" على أكبر اقتصاد أوروبي.ووافقت لجنة مشرعين معنية بالميزانية في البرلمان الألماني على الخطط في الساعات الأولى من اليوم بعد مناقشات استمرت 17 ساعة.