إقتصاد

دولة آسيوية جديدة تقع ضحية دبلوماسية فخ الديون الصينية

Lebanon 24
27-11-2020 | 18:30
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كشفت التقارير أنّ دولة لاوس في آسيا، وقعت ضحية دبلوماسية فخ الديون الصينية، إذ أصبحت مضطرة لتسليم الحصة الأكبر من شبكة الطاقة الكهربائية الخاصّة بها إلى شركة الصين الجنوبية الوطنية للكهرباء.

 

ويأتي هذا الأمر بعدما فشلت الدولة الآسيوية في سداد الديون الصينية، وهو الأمر الذي وضعها تحت رحمة بكين.

 

وكانت احتياطات النقد الأجنبي للبلاد قد تراجعت إلى أقل من مليار دولار، وهو الأمر الذي استغلته الصين للإنقضاض على لاوس، وذلك من باب تقديم عروض استثمارية مربحة.

 

ونظراً لأن لاوس لم تستطع تسديد القروض الصينية، فقد أصبحت مضطرة لتسليم جزء كبير من شبكتها الوطنية للكهرباء إلى الصين، علماً أنّ شركة الكهرباء الخاصة بلاوس تشهد على تفاقم لديونها.

 

وكانت وكالة التصنيف "مودي" خفضت تصنيف لاوس هذا العام من متسوى "B3" إلى "Caa2"، كما انخفضت توقعات الوكالة بخصوص لاوس من محايدة إلى سلبية بسبب ضغوط السيولة الشديدة.

 

ولا تعتبر لاوس الأولى في قائمة ضحايا دبلوماسية الديون الصينية، فهناك سريلانكا وباكستان، اللتان انخرطتا في دائرة الديون الصينية، مما اضطرهم إلى المساومة على بعض الأصول الاستراتيجية.

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