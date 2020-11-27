17
o
بيروت
14
o
طرابلس
14
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
7
o
زحلة
8
o
بعلبك
14
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
550 فندقا للبيع في إسبانيا خلال الموجة الأخيرة لوباء كورونا
Lebanon 24
27-11-2020
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تُعرض للبيع في إسبانيا مئات الفنادق، أغلبها بسبب كساد قطاع السياحة الناتج عن تفشي وباء كورونا وعزوف الناس عن السفر، فضلا عن القيود الصحية الوقائية التي أقرتها الحكومات.
وبلغ عدد هذه الفنادق السياحية المعروضة للبيع، وأحيانا بتخفيضات لصعوبة إيجاد من يقتنيها، 550 فندقا، حسب الصحيفة الإسبانية "Granada Hoy".
كما أكدت هذه الأخيرة أن حصة مقاطعة غرناطة لوحدها بلغت 32 فندقا، وهي تلي في الترتيب كلا من جزر الباليار بـ 59 فندقا للبيع، وبرشلونة بـ 49، ومالقة بـ 39، بالإضافة إلى خيرونة بـ 36 من هذه البنى السياحية المتأثرة بشكل خاص بالموجة الثانية لوباء كورونا إلى حد "الاحتضار"، على حد وصف الصحيفة.
في مقاطعة غرناطة، تم عرض فندق "La Tartana" بمنطقة المنكَّب (Almuñécar) للبيع بسعر 750 ألف يورو، غير أن السعر الأولي سرعان ما ترك مكانه لسعر جديد مخفض بنسبة 20 بالمائة ليصبح 600 ألف يورو. ويريد مالكو فندق فخم بمدينة لانخارونة (Lanjarón) في منطقة البُشارات (l'Alpujarra) السياحية، بمقاطعة غرناطة ذاتها، التخلي عن عقارهم بـ 2 مليون يورو.
من جهتها، ذكرت الصحيفة ""إنفوبي" قبل نحو أسبوع أن فندق شيراتون في قرطبة يقترب من إغلاق أبوابه والتخلي عن عماله الـ 140 بعد "8 أشهر دون نشاط".
وقالت صحيفة "بيزنس إنسايدر" الإسبانية إن 3 من بين 4 فنادق، مغلقة الأبواب حاليا منذ مارس/آذار الماضي، وأن حجم الخسائر في قطاع السياحية يقدر بـ 106000 مليون يورو، مؤكدة تراجع النشاط السياحي بنسبة 80 بالمائة.
تابع
الأكثر قراءة
كارثة ستكون مفاعيلها أكبر بكثير من مفاعيل انفجار المرفأ.. الضربة الآتية من الخليج!
Lebanon 24
كارثة ستكون مفاعيلها أكبر بكثير من مفاعيل انفجار المرفأ.. الضربة الآتية من الخليج!
06:50 | 2020-11-27
27/11/2020 06:50:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يتراجع في السوق السوداء.. إليكم تسعيرته
Lebanon 24
الدولار يتراجع في السوق السوداء.. إليكم تسعيرته
09:22 | 2020-11-27
27/11/2020 09:22:47
Lebanon 24
Lebanon 24
قوى الأمن تشرح ملابسات جريمة بشري.. هذا ما حصل
Lebanon 24
قوى الأمن تشرح ملابسات جريمة بشري.. هذا ما حصل
19:08 | 2020-11-27
27/11/2020 07:08:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بإطلاق الرصاص على رأسه وتفجير السيارة.. اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (فيديو)
Lebanon 24
بإطلاق الرصاص على رأسه وتفجير السيارة.. اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (فيديو)
16:28 | 2020-11-27
27/11/2020 04:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة.. الصحة العالمية تتحدث عن قرب "التخلص من كورونا"
Lebanon 24
لأول مرة.. الصحة العالمية تتحدث عن قرب "التخلص من كورونا"
13:36 | 2020-11-27
27/11/2020 01:36:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
23:00 | 2020-11-27
فخ الديون يحاصرها.. دولة آسيوية جديدة تقع تحت رحمة بكين
22:09 | 2020-11-27
الدولار يسجل انخفاضاً في السوق السوداء.. إليكم سعره
21:00 | 2020-11-27
كارثة كبرى.. 3 مليار شخص يواجهون نقص المياه وندرتها!
21:00 | 2020-11-27
كورونا تفتك باقتصاد ألمانيا.. استدانة 180 مليار يورو في عام
19:00 | 2020-11-27
سيف العقوبات الأوروبية بوجه تركيا.. ونائب ألماني يكشف ما قد تشمله
17:00 | 2020-11-27
بطالة وآثار اقتصادية مؤذية.. درب بايدن ليس مفروشاً بالورود!
فيديو
قريباً في الأسواق.. منافس قوي لهواتف "هواوي"! (فيديو)
Lebanon 24
قريباً في الأسواق.. منافس قوي لهواتف "هواوي"! (فيديو)
15:00 | 2020-11-27
28/11/2020 03:11:03
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيسة وزراء تبكي.. والسبب إعدام حيوانات المنك (فيديو)
Lebanon 24
رئيسة وزراء تبكي.. والسبب إعدام حيوانات المنك (فيديو)
10:00 | 2020-11-27
28/11/2020 03:11:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أول تعليق لمحامي قتيل فيلا نانسي عجرم بعد صدور القرار الظني.. هذا ما قاله عن الأدلة (فيديو)
Lebanon 24
أول تعليق لمحامي قتيل فيلا نانسي عجرم بعد صدور القرار الظني.. هذا ما قاله عن الأدلة (فيديو)
09:00 | 2020-11-27
28/11/2020 03:11:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact