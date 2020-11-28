إقتصاد

الصين تشغل مفاعلها النووي محليّ الانتاج

Lebanon 24
28-11-2020 | 17:00
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بدأت الصين تشغيل مفاعلها النووي الأول الذي أنتجته محليا، وبإمكان المفاعل "هوالونغ وان" الذي تم ربطه بالشبكة الكهربائية خفض انبعاثات الكربون بنحو 8 ملايين طن سنويا.

وتؤمن المحطات النووية الصينية 5% من حاجات البلاد للكهرباء وفقا لإحصائية الإدارة الوطنية للطاقة عام 2019، وستزداد هذه الحصة عملا بالهدف الذي حددته الصين بتحييد أثر الكربون بحلول 2060.

ويشكل خفض التبعية للتكنولوجيا الغربية في القطاعات الحيوية مثل القطاع النووي هدفا محوريا في الاستراتيجية الصينية المحددة في خطة "صنع في الصين 2025".

وتم توزيع مليارات الدولارات من المساعدات العامة على الشركات الصينية من أجل تحقيق هذا الهدف، عملا بسياسة تثير استياء شركاء الصين التجاريين.

وانطلقت أعمال بناء "هوالونغ وان" عام 2015، وتقوم الصين حاليا ببناء ستة مفاعلات أخرى في الصين والخارج، وفق المؤسسة الوطنية النووية الصينية.

وتملك الصين 49 محطة نووية ما يضعها في المرتبة الثالثة على هذا الصعيد بعد الولايات المتحدة وفرنسا.
المصدر: فرانس برس
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