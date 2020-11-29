24 شخصية لبنانية على لائحة العقوبات.. ومصادر مصرفية تعلّق

كتبت صحيفة "السياسة": "كشفت السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا عن قرب إدراج بلادها ما بين 22 إلى 24 شخصية لبنانية على لائحة العقوبات، وهو أمر يفرض على المصارف اللبنانية قطع كل علاقاتها مع كل من يدرج اسمه على هذه اللائحة. وتشدد مصادر مصرفية لـ"السياسة"، في هذا الإطار على أن كل من يدرج اسمه على اللائحة يخرج من النظام المصرفي اللبناني والعالمي، مشيرةً إلى أن المصارف اللبنانية ملتزمة حرفياً القواعد والقوانين المحلية والعالمية مرعية الإجراء في ما يخص مكافحة تبييض الأموال، وتطبيق العقوبات الدولية، ومنها العقوبات الأميركية، حماية لعلاقاتها مع المصارف المراسلة، ومنعاً لإخراجها من المنظومة المالية العالمية".