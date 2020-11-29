تراجع بالدولار في السوق السوداء.. إليكم تسعيرته اليوم الأحد

افتتحت السوق السوداء صباح اليوم الأحد على تراجع بسعر صرف الدولار ليسجّل "8200 - 8250" ليرة لبنانية لكل دولار أميركي بعد أن كانت تسعيرته "8230 - 8280" ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، وفق ما أفاد موقع "ياصور".