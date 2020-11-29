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إقتصاد
تراجع بالدولار في السوق السوداء.. إليكم تسعيرته اليوم الأحد
Lebanon 24
29-11-2020
|
10:39
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افتتحت السوق السوداء صباح اليوم الأحد على تراجع بسعر صرف الدولار ليسجّل "8200 - 8250" ليرة لبنانية لكل دولار أميركي بعد أن كانت تسعيرته "8230 - 8280" ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، وفق ما أفاد موقع "ياصور".
المصدر: يا صور
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