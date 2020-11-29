إقتصاد

إجراء جديد للمطاعم التي ستفتح أبوابها.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
29-11-2020 | 13:11
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صدر عن نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان، البيان الآتي:

"لقد أدّى القطاع المطعمي "واجباته" بالنسبة للإجراءات الوقائية على أكمل وجه، وعلّق علامته 83% على اللوح.

تقدمنا بمقاربة جديدة تتعلق بالقدرة الاستيعابية للمؤسسات بحيث يُعاد توزيع الكراسي والطاولات لتتسع بنسبة 50% فقط ما يضمن عدم الاكتظاظ، ولاقى هذا الطرح تجاوبًا في لجنة كورونا، لذلك نطالب فيه ونصرّ على اعتماده كإجراءٍ جديد، وناقشناه اليوم صباحًا مع وزير الداخلية وهو مشكور على التعاون.

سوف يفتح القطاع أبوابه غدًا صباحًا ملتزمًا بكل الإجراءات والقوانين، ويبقى موضوع الدوام ليناقش في اللجنة الوزارية اليوم. 

تناشد النقابة دولة رئيس الحكومة حسان دياب أن يعتمد المقاربة الاقتصادية-الصحية لمصلحة ما تبقى من القطاع، علمًا أننا على تنسيق تام وكامل ومتكامل مع معالي وزيري الداخلية والسياحة وسعادة النائب عاصم عراجي وأعضاء لجنة كورونا وكبار المستشارين، متعهدين لهم بالالتزام.

ونتوجه إلى وزير الصحة المتخصص بالشؤون الصحية ولكنه أيضًا وزيرًا في الحكومة ومعني بحياة الناس بالقول، إن موسم الأعياد على الأبواب والأمل الوحيد المتبقي هو أن يفتح القطاع أبوابه لغاية الساعة 12 منتصف الليل، وعلى هذا الأساس يقرر المغتربون المجيء إلى لبنان أم لا، عندئذٍ يكون القطاع أو لا يكون. 

فيروس كورونا لا يميّز الوقت، فإما المؤسسة ملتزمة أو غير ملتزمة. ننتظر القرار المصيري المفصلي للجنة الوزارية اليوم بالنسبة إلى الدوام".
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