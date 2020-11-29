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إقتصاد
أمازون تقدّم مكافآت لعمالها بأكثر من 500 مليون دولار
Lebanon 24
29-11-2020
|
19:00
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قررت شركة "أمازون" تقديم أكثر من 500 مليون دولار كمكافآت تُدفع لمرّة واحدة لموظفيها في الخطوط الأمامية في الولايات المتحدة الذين يعملون خلال موسم العطلات إبان جائحة فيروس "كورونا".
وذكرت الشركة أن موظفي العمليات بدوام كامل في الولايات المتحدة الذين توظفهم أمازون بدءاً من 1 كانون الأول/ ديسمبر، وحتى 31 كانون الأول/ ديسمبر، سيحصلون على مكافأة قدرها 300 دولار أميركي، في حين سيحصل أولئك الذين يعملون بدوام جزئي على 150 دولاراً أمريكياً.
يُشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تدفع فيها أمازون مثل هذه المكافآت، إذ دفعت في شهر حزيران/ يونيو الماضي نحو 500 مليون دولار على مكافآت دُفعت لمرة واحدة أيضاً لموظفي الخطوط الأمامية، والشركاء.
وكانت حملة أطلقت عبر الإنترنت بعنوان "Make Amazon Pay" دعت الشركة لتوفير ظروف عمل أفضل لموظفيها وتقليل البصمة الكربونية المتزايدة.
وتطالب الحملة "أمازون" بزيادة أجور العمال في مستودعات أمازون، وتمديد الإجازة المرضية المدفوعة، والسماح للعمال بالتنظيم في نقابات.
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