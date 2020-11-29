إقتصاد

البرازيل تسجّل معدلاً قياسياً للبطالة

Lebanon 24
29-11-2020 | 21:00
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سجّل معدّل البطالة في البرازيل نسبة قياسية بلغت 14,6 في المئة في وقت يضرب الوباء أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، وفق ما ذكرت الحكومة الجمعة.

ويعد الرقم للفترة بين تموز وأيلول ثالث نسبة بطالة قياسية تسجّلها البرازيل على التوالي.

وأفاد معهد الإحصاءات البرازيلي "آي بي جي إي" أن 14,1 مليون شخص يبحثون عن وظائف، موضحاً أن 5,9 مليون آخرين توقفوا عن البحث عن وظائف بعدما فقدوا الأمل، وهو عدد قياسي آخر ومؤشر مقلق بالنسبة للاقتصاد.

وارتفع معدّل البطالة عن 11,8 في المئة سجّلت في الفصل ذاته من العام الماضي و14,4 في المئة للفترة ما بين حزيران وآب سنة 2020.

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