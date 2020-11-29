البرازيل تسجّل معدلاً قياسياً للبطالة

سجّل معدّل البطالة في البرازيل نسبة قياسية بلغت 14,6 في المئة في وقت يضرب الوباء أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، وفق ما ذكرت الحكومة الجمعة.

ويعد الرقم للفترة بين تموز وأيلول ثالث نسبة بطالة قياسية تسجّلها البرازيل على التوالي.

وأفاد معهد الإحصاءات البرازيلي "آي بي جي إي" أن 14,1 مليون شخص يبحثون عن وظائف، موضحاً أن 5,9 مليون آخرين توقفوا عن البحث عن وظائف بعدما فقدوا الأمل، وهو عدد قياسي آخر ومؤشر مقلق بالنسبة للاقتصاد.