اقتصاد الهند يدخل مرحلة ركود غير مسبوقة

سجّل الاقتصاد الهندي انكماشا بنسبة 7,5 في المئة بين تموز وأيلول، فكان أداؤه بين الأسوأ ضمن الاقتصادات الرئيسية المتقدّمة والناشئة لتدخل الهند في حالة ركود تقني للمرة الأولى منذ استقلالها، بحسب بيانات رسمية الجمعة.

ومع أن الأرقام تشكّل تحسنا عن الانكماش القياسي الذي بلغ 23,9 في المئة في الربع الأخير، إلا أنها تشير إلى أن ثالث أكبر قوة اقتصادية في آسيا تستعد لمعركة صعبة في وقت تحاول إعادة إحياء الطلب وخلق الوظائف على الرغم من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

ويعني تسجيل انكماش على فصلين متتاليين أن البلاد دخلت الآن في "ركود تقني" لأول مرة منذ العام 1947.

وبعد فرض تدابير إغلاق في أنحاء العالم، عزز تسجيل قوى اقتصادية رئيسية بينها الولايات المتحدة واليابان وألمانيا نموا في الفصل الذي انتهى في 30 أيلول التوقّعات بأن الهند ستحقق انتعاشا كذلك.