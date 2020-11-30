أثرياء أميركا يتهافتون للحصول على جنسية أخرى.. ما السر؟

حصل الملياردير إريك شميدت، المدير التنفيذي السابق لشركة "غوغل"، على جميع المقتنيات النموذجية للمواطن الأميركي الثري؛ يخت فاخر، وطائرة "غلف ستريم"، وشقة فاخرة على طراز "البنتهاوس" في مانهاتن.





تقدم الرئيس التنفيذي السابق لشركة "ألفابت" المالكة لمحرك البحث "غوغل"، بطلب للحصول على الجنسية القبرصية، وفقًا لإعلان صدر الشهر الماضي في صحيفة قبرصية ذكره موقع "ريكود" لأول مرة.



شميدت، 65 عاما وتبلغ ثروته 19 مليار دولار، ينضم إلى ناد متنام من الأفراد المشاركين في البرامج الحكومية التي تمكن الأجانب من الحصول على جوازات سفر.في السنوات السابقة، نادرا ما سعى المواطنون الأمريكيون إلى شراء ما يسمى بجوازات السفر الذهبية. ومع ذلك، فإن أحد أصوله الجديدة أقل شيوعا من المعتاد وهو جواز سفر ثان، بحسب ما كشفت عنه وكالة "بلومبيرغ" في تقرير أشار إلى السعي الدؤوب للأغنياء الأميركان وراء اقتناء جنسيات ثانية.تقدم الرئيس التنفيذي السابق لشركة "ألفابت" المالكة لمحرك البحث "غوغل"، بطلب للحصول على الجنسية القبرصية، وفقًا لإعلان صدر الشهر الماضي في صحيفة قبرصية ذكره موقع "ريكود" لأول مرة.شميدت، 65 عاما وتبلغ ثروته 19 مليار دولار، ينضم إلى ناد متنام من الأفراد المشاركين في البرامج الحكومية التي تمكن الأجانب من الحصول على جوازات سفر.في السنوات السابقة، نادرا ما سعى المواطنون الأمريكيون إلى شراء ما يسمى بجوازات السفر الذهبية.