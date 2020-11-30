إقتصاد

أثرياء أميركا يتهافتون للحصول على جنسية أخرى.. ما السر؟

Lebanon 24
30-11-2020 | 10:00
A-
A+
Doc-P-770529-637423181423204598.jpg
Doc-P-770529-637423181423204598.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حصل الملياردير إريك شميدت، المدير التنفيذي السابق لشركة "غوغل"، على جميع المقتنيات النموذجية للمواطن الأميركي الثري؛ يخت فاخر، وطائرة "غلف ستريم"، وشقة فاخرة على طراز "البنتهاوس" في مانهاتن.
ومع ذلك، فإن أحد أصوله الجديدة أقل شيوعا من المعتاد وهو جواز سفر ثان، بحسب ما كشفت عنه وكالة "بلومبيرغ" في تقرير أشار إلى السعي الدؤوب للأغنياء الأميركان وراء اقتناء جنسيات ثانية.

تقدم الرئيس التنفيذي السابق لشركة "ألفابت" المالكة لمحرك البحث "غوغل"، بطلب للحصول على الجنسية القبرصية، وفقًا لإعلان صدر الشهر الماضي في صحيفة قبرصية ذكره موقع "ريكود" لأول مرة.

شميدت، 65 عاما وتبلغ ثروته 19 مليار دولار، ينضم إلى ناد متنام من الأفراد المشاركين في البرامج الحكومية التي تمكن الأجانب من الحصول على جوازات سفر.في السنوات السابقة، نادرا ما سعى المواطنون الأمريكيون إلى شراء ما يسمى بجوازات السفر الذهبية.
ازدهر هذا النشاط بشكل أساسي مع استهداف الأشخاص من البلدان التي تتمتع بحريات سفر أقل من الولايات المتحدة، مثل الصين أو نيجيريا أو باكستان، لكن هذا يتغير، ويقول الأشخاص المقربون من هذه الصناعة إنهم غُمروا بالاستفسارات من مواطني أغنى دولة في العالم.

وقال بادي بلوير، المسؤول بشركة استشارات الجنسية والإقامة "هينلي آند بارتنرز"في لندن، مشيرا إلى استفسارات من أفراد أميركيين: "لم نر مثل هذا من قبل. انفجر السد بالفعل - ولم ندرك ذلك - في نهاية العام الماضي، واستمر في الازدياد قوة".
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
11:00 | 2020-11-30
09:04 | 2020-11-30
09:00 | 2020-11-30
08:19 | 2020-11-30
08:00 | 2020-11-30
07:30 | 2020-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website