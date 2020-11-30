23
o
بيروت
26
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
19
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
19
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
أثرياء أميركا يتهافتون للحصول على جنسية أخرى.. ما السر؟
Lebanon 24
30-11-2020
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حصل الملياردير إريك شميدت، المدير التنفيذي السابق لشركة "غوغل"، على جميع المقتنيات النموذجية للمواطن الأميركي الثري؛ يخت فاخر، وطائرة "غلف ستريم"، وشقة فاخرة على طراز "البنتهاوس" في مانهاتن.
ومع ذلك، فإن أحد أصوله الجديدة أقل شيوعا من المعتاد وهو جواز سفر ثان، بحسب ما كشفت عنه وكالة "بلومبيرغ" في تقرير أشار إلى السعي الدؤوب للأغنياء الأميركان وراء اقتناء جنسيات ثانية.
تقدم الرئيس التنفيذي السابق لشركة "ألفابت" المالكة لمحرك البحث "غوغل"، بطلب للحصول على الجنسية القبرصية، وفقًا لإعلان صدر الشهر الماضي في صحيفة قبرصية ذكره موقع "ريكود" لأول مرة.
شميدت، 65 عاما وتبلغ ثروته 19 مليار دولار، ينضم إلى ناد متنام من الأفراد المشاركين في البرامج الحكومية التي تمكن الأجانب من الحصول على جوازات سفر.في السنوات السابقة، نادرا ما سعى المواطنون الأمريكيون إلى شراء ما يسمى بجوازات السفر الذهبية.
ازدهر هذا النشاط بشكل أساسي مع استهداف الأشخاص من البلدان التي تتمتع بحريات سفر أقل من الولايات المتحدة، مثل الصين أو نيجيريا أو باكستان، لكن هذا يتغير، ويقول الأشخاص المقربون من هذه الصناعة إنهم غُمروا بالاستفسارات من مواطني أغنى دولة في العالم.
وقال بادي بلوير، المسؤول بشركة استشارات الجنسية والإقامة "هينلي آند بارتنرز"في لندن، مشيرا إلى استفسارات من أفراد أميركيين: "لم نر مثل هذا من قبل. انفجر السد بالفعل - ولم ندرك ذلك - في نهاية العام الماضي، واستمر في الازدياد قوة".
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة
قرار بتمديد إقفال المدارس في هذه المناطق.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
قرار بتمديد إقفال المدارس في هذه المناطق.. إليكم التفاصيل
18:27 | 2020-11-29
29/11/2020 06:27:43
Lebanon 24
Lebanon 24
من وزارة الداخلية.. قرار جديد يتعلق بحظر التجوّل وتوقيت فتح المؤسسات
Lebanon 24
من وزارة الداخلية.. قرار جديد يتعلق بحظر التجوّل وتوقيت فتح المؤسسات
21:28 | 2020-11-29
29/11/2020 09:28:04
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراء جديد للمطاعم التي ستفتح أبوابها.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
إجراء جديد للمطاعم التي ستفتح أبوابها.. إليكم التفاصيل
13:11 | 2020-11-29
29/11/2020 01:11:25
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو جديد تشكيل الحكومة.. هل يعتذر الحريري؟
Lebanon 24
هذا هو جديد تشكيل الحكومة.. هل يعتذر الحريري؟
14:31 | 2020-11-29
29/11/2020 02:31:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يسجل انخفاضاً في السوق السوداء.. إليكم سعره هذا المساء
Lebanon 24
الدولار يسجل انخفاضاً في السوق السوداء.. إليكم سعره هذا المساء
22:30 | 2020-11-29
29/11/2020 10:30:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
11:00 | 2020-11-30
الدولار يهوي لأدنى مستوى.. هذا ما سجله
09:04 | 2020-11-30
دولار السوق السوداء مستقر فوق الـ 8000.. كيف افتتح اليوم الإثنين؟
09:00 | 2020-11-30
شركات الحليب والحفاضات قلقة.. والسبب؟
08:19 | 2020-11-30
سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم الاثنين
08:00 | 2020-11-30
4 شركات صينية ستنضم للقائمة الأميركية السوداء.. إليكم التفاصيل
07:30 | 2020-11-30
تراكمات تُنذر بالوصول الى أمكنة قاتمة.. المجازفة بورقة الخليج تأشيرة سريعة نحو الثقب الأسود
فيديو
قبل نهاية الـ 2020 ليلى عبد اللطيف تطلق توقعات جديدة.. ماذا سيحصل في مطار بيروت؟
Lebanon 24
قبل نهاية الـ 2020 ليلى عبد اللطيف تطلق توقعات جديدة.. ماذا سيحصل في مطار بيروت؟
09:00 | 2020-11-30
30/11/2020 11:02:15
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا لحظة سقوط محمد رمضان على الأرض أثناء تكريمه في دبي.. ومتابعون يسخرون
Lebanon 24
شاهدوا لحظة سقوط محمد رمضان على الأرض أثناء تكريمه في دبي.. ومتابعون يسخرون
09:00 | 2020-11-30
30/11/2020 11:02:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة أصالة بموقف محرج.. سقطت أرضاً وارتطم رأسها أثناء التزلج على الجليد (فيديو)
Lebanon 24
ابنة أصالة بموقف محرج.. سقطت أرضاً وارتطم رأسها أثناء التزلج على الجليد (فيديو)
18:00 | 2020-11-28
30/11/2020 11:02:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact