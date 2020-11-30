23
o
بيروت
26
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
19
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
19
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
شركات الحليب والحفاضات قلقة.. والسبب؟
Lebanon 24
30-11-2020
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تخشى الشركات المصنعة لحليب وحفاضات الأطفال من تأثير جائحة كورونا على مبيعاتها مع تراجع عدد المواليد الجدد في الولايات المتحدة والصين.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن هناك مخاوف لدى هذه الشركات من تردي المبيعات خلال الشهور المقبلة بسبب الأزمة، مع العلم أنها تواجه مشاكل بالفعل بسبب تراجع المواليد في البلدين منذ عدة سنوات، وهو ما دفعها لتغيير بعض خطوط إنتاجها لنشاطات أخرى.
ولم تصدر الحكومة الأميركية بيانات رسمية بعد بشأن عدد المواليد في عام 2020، لكن مركز بروكينغز توقع أن ينخفض العدد إلى ما بين 300 ألف و500 ألف مولود، مقارنة بانخفاض قدره 44172 في العام الماضي.
واستند المركز في تحليله جزئيا إلى ما حدث في أعقاب الركود الاقتصادي الذي وقع بين عامي 2007 و2009 ، ويشير إلى أن تراجع الفرص الاقتصادية يؤدي إلى انخفاص عدد المواليد.
وتوقع بنك باركليز أن ينخفض معدل المواليد في الصين بنسبة 8 في المئة، هذا العام، أي ضعف الانخفاض الذي سجل العام الماضي.
المصدر:
الحرة
تابع
الأكثر قراءة
قرار بتمديد إقفال المدارس في هذه المناطق.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
قرار بتمديد إقفال المدارس في هذه المناطق.. إليكم التفاصيل
18:27 | 2020-11-29
29/11/2020 06:27:43
Lebanon 24
Lebanon 24
من وزارة الداخلية.. قرار جديد يتعلق بحظر التجوّل وتوقيت فتح المؤسسات
Lebanon 24
من وزارة الداخلية.. قرار جديد يتعلق بحظر التجوّل وتوقيت فتح المؤسسات
21:28 | 2020-11-29
29/11/2020 09:28:04
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراء جديد للمطاعم التي ستفتح أبوابها.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
إجراء جديد للمطاعم التي ستفتح أبوابها.. إليكم التفاصيل
13:11 | 2020-11-29
29/11/2020 01:11:25
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو جديد تشكيل الحكومة.. هل يعتذر الحريري؟
Lebanon 24
هذا هو جديد تشكيل الحكومة.. هل يعتذر الحريري؟
14:31 | 2020-11-29
29/11/2020 02:31:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يسجل انخفاضاً في السوق السوداء.. إليكم سعره هذا المساء
Lebanon 24
الدولار يسجل انخفاضاً في السوق السوداء.. إليكم سعره هذا المساء
22:30 | 2020-11-29
29/11/2020 10:30:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
11:00 | 2020-11-30
الدولار يهوي لأدنى مستوى.. هذا ما سجله
10:00 | 2020-11-30
أثرياء أميركا يتهافتون للحصول على جنسية أخرى.. ما السر؟
09:04 | 2020-11-30
دولار السوق السوداء مستقر فوق الـ 8000.. كيف افتتح اليوم الإثنين؟
08:19 | 2020-11-30
سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم الاثنين
08:00 | 2020-11-30
4 شركات صينية ستنضم للقائمة الأميركية السوداء.. إليكم التفاصيل
07:30 | 2020-11-30
تراكمات تُنذر بالوصول الى أمكنة قاتمة.. المجازفة بورقة الخليج تأشيرة سريعة نحو الثقب الأسود
فيديو
قبل نهاية الـ 2020 ليلى عبد اللطيف تطلق توقعات جديدة.. ماذا سيحصل في مطار بيروت؟
Lebanon 24
قبل نهاية الـ 2020 ليلى عبد اللطيف تطلق توقعات جديدة.. ماذا سيحصل في مطار بيروت؟
09:00 | 2020-11-30
30/11/2020 11:02:21
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا لحظة سقوط محمد رمضان على الأرض أثناء تكريمه في دبي.. ومتابعون يسخرون
Lebanon 24
شاهدوا لحظة سقوط محمد رمضان على الأرض أثناء تكريمه في دبي.. ومتابعون يسخرون
09:00 | 2020-11-30
30/11/2020 11:02:21
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة أصالة بموقف محرج.. سقطت أرضاً وارتطم رأسها أثناء التزلج على الجليد (فيديو)
Lebanon 24
ابنة أصالة بموقف محرج.. سقطت أرضاً وارتطم رأسها أثناء التزلج على الجليد (فيديو)
18:00 | 2020-11-28
30/11/2020 11:02:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact