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إقتصاد
سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم الاثنين
Lebanon 24
30-11-2020
|
08:19
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أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الاثنين 30/11/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.
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