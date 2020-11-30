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إقتصاد
هل ترتفع الأسعار مع بداية شهر الأعياد؟
Lebanon 24
30-11-2020
|
14:00
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أكد نقيب محلات الـ"سوبر ماركت" نبيل فهد في حديث لموقع mtv أنّ "أسعار زينة العيد لم تشهد ارتفاعاً كبيراً رغم ارتفاع سعر صرف الدولار خلال الأيّام الماضية، فهي ما زالت أقلّ من نسبة ارتفاع سعر الدولار".
أمّا عن أسعار المواد الغذائيّة، فذكرأنّ "الوضع سيبقى على ما هو عليه هذا الشهر بالنسبة إلى سلع الغذاء، سيّما في حال حافظ سعر الدولار على معدّله، إذ أنّ الأسواق عادت لتفتح أبوابها من جديد ابتداءً من اليوم"، متوقّعاً "ألاّ نشهد ارتفاعاً في الأسعار في الأيّام المقبلة".
المصدر: mtv
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