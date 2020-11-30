إقتصاد

انخفاض ملحوظ في سعر الدولار بالسوق السوداء.. كم بلغ مساء اليوم؟

Lebanon 24
30-11-2020 | 21:11
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شهد سعر صرف الدولار انخفاضاً ملحوظاً في السوق السوداء، إذ بلغ مساء اليوم 7700 ليرة لبنانية للمبيع و 7800 ليرة لبنانية للشراء.
 
وكان سعر الدولار تراوح صباحاً ما بين 8080 - 8130 ليرة لبنانية.
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