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إقتصاد
انخفاض ملحوظ في سعر الدولار بالسوق السوداء.. كم بلغ مساء اليوم؟
Lebanon 24
30-11-2020
|
21:11
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شهد سعر صرف الدولار انخفاضاً ملحوظاً في السوق السوداء، إذ بلغ مساء اليوم 7700 ليرة لبنانية للمبيع و 7800 ليرة لبنانية للشراء.
وكان سعر الدولار تراوح صباحاً
ما بين 8080 - 8130 ليرة لبنانية.
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