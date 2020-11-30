انخفاض ملحوظ في سعر الدولار بالسوق السوداء.. كم بلغ مساء اليوم؟

شهد سعر صرف الدولار انخفاضاً ملحوظاً في السوق السوداء، إذ بلغ مساء اليوم 7700 ليرة لبنانية للمبيع و 7800 ليرة لبنانية للشراء.

وكان سعر الدولار تراوح صباحاً ما بين 8080 - 8130 ليرة لبنانية.