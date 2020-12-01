إقتصاد

مصلحة الليطاني: انتاج قياسي لمعامل الطاقة الكهرومائية وواردات مالية تتجاوز 47 مليار ليرة خلال ال 2020

Lebanon 24
01-12-2020 | 19:00
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 أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، عن "انتاج قياسي لمعامل الطاقة الكهرومائية بلغ حوالي 794 مليون كيلوواط ساعة خلال عام 2020، مما يشكل واردات مالية للمصلحة تتجاوز 47 مليار ليرة لبنانية على اساس سعر المبيع الى مؤسسة كهرباء لبنان البالغ 60 ليرة لبنانية للكيلوواط ساعة، وحققت وفرا للخزينة العامة يزيد عن 80 مليون دولار اميركي".

ولفت البيان الى أن "المصلحة عممت تقريرا مفصلا حول انتاج الطاقة الكهرومائية في معاملها: معمل ابراهيم عبد العال ومعمل بولس ارقش ومعمل شارل حلو للفترة من كانون الثاني ولغاية تشرين الثاني 2020، أظهر الطاقة المنتجة خلال هذه الفترة والتي بلغت حوالي 794 مليون كيلوواط ساعة مما يشكل واردات مالية للمصلحة تتجاوز 47 مليار ليرة لبنانية، فيما بلغت الطاقة المنتجة خلال شهر تشرين الثاني وحده اكثر من 73 مليون كيلوواط ساعة".

وأوضحت المصلحة أن "المياه الوافدة الى بحيرة القرعون منذ بداية عام 2020 بلغت 332 مليون متر مكعب، والمياه المعنفة في معمل ابراهيم عبد العال - مشغرة بلغت 369 مليون متر مكعب، والمياه المعنفة في معمل بولس ارقش - بسري بلغت 448 مليون متر مكعب، وفي معمل شارل حلو - جون بلغت 560 مليون متر مكعب، من بينها 112 مليون متر مكعب وافدة من نهر بسري".

وأشارت الى انه "خلال فصل الشتاء الماضي عام 2020، تم تحويل حوالي 15 مليون متر مكعب من مياه شلالات جزين الى حوض انان ومنه الى معمل ارقش".
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